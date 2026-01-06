Calatafimi, due auto incendiate a ottobre: arrestato un 40enne

L'operazione dei carabinieri

CALATAFIMI – I carabinieri della stazione Calatafimi Segesta hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantenne ritenuto responsabile dell’incendio di due auto lo scorso 22 ottobre.

Determinante nel corso dell’indagine l’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza posti in prossimità del fatto e in alcune vie limitrofe della città, che hanno ripreso l’uomo versare del liquido infiammabile e appiccare il fuoco su due autovetture per poi darsi alla fuga.

Le autovetture erano di proprietà di un 52enne con il quale l’indagato aveva avuto dissidi privati. Nell’incendio una Bmw è stata distrutta dalle fiamme che si sono estinte prima di intaccare la seconda auto restata illesa.