Il Palermo Calcio a5 perde contro il 3M: rosanero fuori dai playoff

I padroni di casa si impongono con il risultato di 4-0

PALERMO – Si interrompe il cammino del Palermo C5 ai playoff di Serie C1 Girone A: nello scontro diretto passa il 3M Calcio a5 che si impone con un netto 4-0 sui rosanero. In casa Palermo, partita persa nei playoff a parte, resta la soddisfazione per aver portato a termine una stagione da incorniciare. Quarto posto al termine della regular season lasciando dietro avversari sulla carta più quotati e, motivo di grande orgoglio, aver lanciato in prima squadra tantissimi giovani provenienti dalla propria cantera.

Partita in salita per il Palermo Calcio a5 sin dalle battute iniziali del match. I rosanero, infatti, mostrano evidenti difficoltà in fase di impostazione della manovra. Proprio da un disimpegno errato di Saviano il 3M trova il vantaggio, rete siglata dal capitano Cutrona. Il club padrone di casa, galvanizzato dal gol, aumenta il ritmo costringendo il Palermo ad abbassare il proprio baricentro. Poi arriva un altro errore di Saviano e la palla viene recuperata da Calvaruso, sulla sfera si avventa quindi Molinaro che sigla il 2-0 dal limite dell’area. Si andrà all’intervallo con il 3M avanti di due reti.

Nella ripresa il protagonista assoluto della gara sarà Tripoli, il portiere del 3M Calcio a5 che metterà in mostra il meglio del suo repertorio. Così arrivano le altre due reti della squadra di casa: 3-0 firmato da Scalavino su assist di Calvaruso e gol del definitivo 4-0 siglato da Rizzuto. Il Palermo Calcio a5 prova a reagire ma pecca in precisione. Il festival degli errori dei rosanero prosegue con 3 tiri liberi falliti, 2 da Daricca (uno calciato fuori, l’altro neutralizzato da Tripoli) e uno da Russo (ancora una volta conclusione parata da “saracinesca” Tripoli). Cala il sipario sul match: il 3M Calcio a5 si aggiudica il passaggio del turno imponendosi 4-0 sul Palermo C5.