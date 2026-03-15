Decisiva nei minuti di recupero la caparbietà di Casasola

CATANIA – Il Catania passa ad Altamura ma con tanta fatica ed un finale trilling che lascia l’amaro in bocca ai pugliesi. Nei minuti di recupero, infatti, alla squadra allenata da Mangia viene annullato il gol del potenziale vantaggio per un off-side nella fase iniziale dell’azione ed i rossazzurri ottengono l’intera posta in palio grazie alla caparbietà di Casasola che salva, probabilmente, la panchina a Toscano.

Nel primo tempo l’Altamura corre tantissimo e spesso mette in difficoltà la compassata retroguardia rossazzurra. Grande, Rosafio e Curcio non centrano lo specchio della porta mentre Dini è costretto agli straordinari … salvando la sua porta con un gran colpo di reni sul tocco di Miceli che lo aveva scavalcato.

Il Catania, invece, si rende pericoloso con il colpo di testa ravvicinato di Lunetta… respinto da Alastra e poi passa in vantaggio con capitan Di Tacchio che schiaccia in rete di testa sul preciso cross di Casasola al culmine di un’azione insistita sulla destra. Nella ripresa il Catania bada soprattutto a controllare le veloci folate avversarie ma… su una di queste… Quaini commette un fallo poco dopo la trequarti.

L’arbitro lo espelle ma rivede, poi, la sua decisione ammonendo soltanto il numero 16. Sul successivo calcio piazzato… Dini si addormenta (come aveva già fatto a Benevento sulla decisiva punizione di Lamesta!) e l’ex Curcio riporta il risultato in parità.

I nuovi entrati, soprattutto Jimenez, Di Noia e Bruzzaniti, restituiscono un po’ di fluidità alla manovra rossazzurra ma Alastra si salva su Caturano e Lunetta prima che, in pieno recupero, Grande trovi il varco giusto dalla parte opposta.

L’arbitro Diop, però, annulla il vantaggio pugliese su segnalazione di off-side del suo collaboratore di linea. Dalla parte opposta… Casasola tira una prima volta (respinto) e poi batte Alastra con un preciso diagonale che finisce la sua corsa all’angolino. C’è spazio per un’altra emozione ma il direttore di gara non concede un penalty, sembrato netto, per una spinta di Mbaye su Lunetta lanciato a rete. Vince il Catania… ma al termine di una prestazione che lascia più ombre che luci.

Tabellino: ALTAMURA–CATANIA 1 – 2

TEAM ALTAMURA (3-4-1-2) – Alastra, Zazza, Poli (dal 44°s.t. Mbaye), Silletti (k). Mogentale, Nazzaro, Dipinto (dal 42°s.t. Doumbia), Falasca, Grande, Rosafio (dal 1°s.t. Millico), Curcio.

A disposizione: Viola, Fantoni, Nicolao, Dimola, Agostinelli, Simone, Suazo, Florio.

Allenatore: Devis Mangia.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini (dal 1°s.t. Ierardi), Miceli, Allegretto, Casasola, Quaini (dal 16°s.t. Di Noia), Di Tacchio (k) (dal 32°s.t. Bruzzaniti), Donnarumma (dal 32°s.t. Celli), D’Ausilio (dal 12°s.t. Jimenez), Lunetta, Caturano.

A disposizione: Bethers, Cargnelutti, Doni, Raimo, Corbari.

Allenatore: Mimmo Toscano

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Assistenti: Manuel Marchese (Pavia) e Matteo Taverna (Bergamo).

Quarto ufficiale: Bruno Spina (Barletta).

Operatore FVS: Luca Capriuolo (Bari).

Reti : 26°p.t. Di Tacchio (CT); 18°s.t. Curcio (CT); 51°s.t. Casasola (CT).

Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Forte, Rolfini, Ponsi (CT).

Ammoniti: Di Tacchio (CT); Pieraccini (CT); Quaini (CT); Casasola (CT); Poli

(ALT); Silletti (ALT).

Espulsi: Mangia (allen. Altamura).

primo tempo (0-1)

6° Grande conclude alto da ottima posizione;

8° sul cross dalla bandierina… Lunetta schiaccia di testa ma Alastra respinge d’istinto; poi Donnarumma tira alto di poco;

13° diagonale di Rosafio che si perde sul fondo;

14° Caturano devia alto da centro area ma era in fuorigioco,

21° il Catania rischia grosso sul tiro dal limite di grande che esce di pochissimo;

23° Dini, con un gran colpo di reni, evita l’autogol di Miceli!

26° Catania in vantaggio: lungo fraseggio sulla destra e cross di Casasola che Di Tacchio devia in rete con un perentorio colpo di testa: 0-1 !

44° girata di Curcio… alta;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio… malgrado un pimpante Altamura.

secondo tempo (1-2)

1° nel Catania, Ierardi subentra a Pieraccini;

1° nell’Altamura, Millico prende il posto di Rosafio;

2° Casasola salva un gol fatto respingendo il pallone su botta ravvicinata di Grande!

4° la panchina dell’Altamura chiede la revisione video per una presunta trattenuta in area etnea: si prosegue;

12° nel Catania, Jimenez sostituisce D’Ausilio;

14° l’arbitro espelle Quaini per un fallo sulla trequarti ai danni di Nazzaro. La panchina del Catania chiede la revisione video e l’arbitro Diop cambia il colore del cartellino: ammonito!

16° nel Catania, Di Noia prende il posto dello stesso Quaini;

18° pareggio dell’Altamura: Curcio … direttamente su punizione… supera un incerto Dini: 1-1 !

29° Jimenez manca la deviazione da due passi;

32° nel Catania, Celli e Bruzzaniti subentrano a Donnarumma e Di Tacchio;

42° nell’Altamura, Doumbia prende il posto di Dipinto;

43° Alastra si salva con due grandi interventi prima su Caturano e poi su Lunetta!

44° nell’Altamura, Mbaye sostituisce Poli;

45° concessi 6 minuti di recupero;

46° Grande porta in vantaggio l’Altamura. L’arbitro rivede l’azione al video e annulla per fuorigioco; Mangia protesta e viene espulso!

51° Catania in vantaggio: Casasola , al secondo tentativo, spedisce il pallone all’angolino: 1-2 !

53° Lunetta, lanciato a rete, viene spinto da Mbaye; l’arbitro lascia proseguire ma Toscano chiede la revisione video con l’arbitro che non cambia la sua decisione; 54° vince il Catania… con tanta fatica.