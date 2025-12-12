L'attaccante 28enne era da tre giorni in ospedale dopo lo scontro in macchina

SCORDIA (CATANIA) Scordia e il mondo del calcio siciliano sono in lutto per la morte di Cristian Desi. Attaccante catanese di soli 28 anni, è morto ieri sera, dopo un grave incidente stradale autonomo avvenuto tre giorni fa nella zona del Faro di Catania. Lascia la giovane moglie, che presto lo avrebbe reso padre per la prima volta.

Il giovane era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Cannizzaro di Catania. E purtroppo il suo cuore ha smesso di battere ieri. Desi nella sua carriera calcistica ha militato in diversi club siciliani, tra cui Sancataldese, Canicattì, Scordia, Kamarat e Acicatena. Esperienze che gli hanno fatto guadagnare il rispetto e l’affetto di compagni, allenatori e tifosi per impegno, dedizione e professionalità, dentro e fuori dal campo.

La commozione del mondo del calcio

La sua morte ha provocato commozione nelle comunità sportive locali. Unanime è il ricordo di una persona solare e generosa, in grado di creare legami autentici negli spogliatoi e in ogni realtà in cui si è trovato. Nei prossimi giorni sono attese iniziative commemorative da parte dei club e delle comunità sportive. Non si conosce ancora la data dei funerali.

Sui social tutti lo ricordano come un atleta di talento, ma anche un giovane uomo dal grande cuore. La sua memoria resterà viva. “Compagni, tecnici e dirigenti – si legge nella pagina del Canicattì calcio – lo ricordano come un ragazzo capace di unire, sempre disponibile e animato da una passione autentica per il calcio”. Da Canicattì sottolineano il “vuoto immenso che attraversa il calcio siciliano, oggi raccolto nel ricordo di un giovane atleta e di un uomo stimato da tutti”.