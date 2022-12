Calcio e fair play nel primo “Trofeo regionale tra le Corti d’Appello”

Appaiati al primo posto i giudici di Palermo e Catania: ma trionfano i rosanero in virtù di una migliore differenza reti.

1' DI LETTURA

CATANIA. Un torneo inedito. Non fosse altro che si è trattato della Prima edizione. Una sfida di calcio a 8 che ha visto in campo una nutrita e appassionata rappresentativa di magistrati in quello che è stato il “Torneo regionale tra le Corti d’Appello – Trofeo Mazda Essedue”.

Un appuntamento tenutosi ai campi del Leosoccer e che ha, di fatto, abbracciato l’intera regione con l’iniziativa che ha visto in campo giudici delle province di Catania, Palermo, Messina e Caltanissetta.

Una mattinata che, alla fine, ha portato ad una classifica che ha trovato appaiate le compagini di Palermo e Catania: ma “la sentenza del campo” ha fatto sì che la migliore differenza reti abbia fatto trionfare la compagine dei “rosanero” con un colonnello Filippo Barreca in grande spolvero tra i pali della porta.



“Una bella giornata di sport e fair play”, sottolineano i partecipanti di un’appuntamento destinato a ripetersi molto presto.