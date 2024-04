Calcio, Eccellenza: Enna e Nissa sono promosse in Serie D

Grande festa per le due piazze siciliane

È grande festa per due piazze siciliane che hanno ottenuto la promozione in Serie D con due turni di anticipo e dopo aver disputato un campionato di Eccellenza in maniera praticamente perfetta.

La Nissa ha dominato il Girone A con la media punti più alta d’Italia: 2.75 punti a partita con uno score, in 28 partite giocate, di 25 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Decisivo per la festa promozione l’uno a zero ottenuto contro la Supergiovane Castelbuono. Numeri che superano quelli dell’Inter in Serie A o del Trapani in Serie D, quest’ultimo già promosso in Serie C. I giallorossi rivedono la quarta divisione italiana dopo undici anni di assenza.

Grazie alla vittoria di misura (1-0) contro l’Acquadolcese sul campo di Brolo, la seconda squadra a esultare per la promozione è l’Enna nel Girone B del campionato di Eccellenza. I tifosi gialloverdi hanno riempito lo stadio di Brolo e al triplice fischio è partita la festa, proseguita poi in città con il rientro della squadra. L’Enna torna in Serie D dopo ben 34 anni.

Foto in alto dalla pagina Facebook dell’Enna