Il Trapani torna in Serie C: i granata vincono di misura con il Siracusa

Il club di Valerio Antonini di nuovo tra i professionisti

TRAPANI – Il Trapani torna in Serie C. I granata, in un Provinciale stracolmo di tifosi, hanno superato i rivali del Siracusa per 1-0. La squadra di Valerio Antoni stacca così il pass per il prossimo campionato di terza divisione italiana vincendo il girone I di Serie D con quattro turni di anticipo.

Decisivo il gol vittoria di Balla a inizio ripresa. Il Trapani mancava dai professionisti dalla stagione 2019-2020, quando a seguito della retrocessione dalla B alla C fu costretto – dopo praticamente un anno senza calcio (fu escluso dal girone C di Serie C dopo due rinunce consecutive) – a ripartire dalla Serie D. È partita la festa a Trapani per la promozione