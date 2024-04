Eccellenza, l’Athletic Club Palermo vince 2-1 contro il Fulgatore

Secondo successo consecutivo per i nerorosa

Seconda vittoria consecutiva per l’Athletic Club Palermo. Tornati in campo dopo la pausa di Pasqua, i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno vinto 2-1 in casa del Fulgatore, nel match valido per la 27^ giornata del campionato di Eccellenza girone A.

Una vittoria importante per l’Athletic al termine di una partita ben giocata, soprattutto nel primo tempo. Parte meglio la formazione di mister Cipolla che sblocca il risultato al 10′ con Caronia, bravo a raccogliere la respinta del portiere su un tiro di Manfrè. I nerorosa sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo in due circostanze, ma il gol del momentaneo 2-0 arriva solo al 77° minuto con un colpo di testa di Manfrè su cross dalla destra. Il Fulgatore, in crescita nel secondo tempo, accorcia le distanze nel recupero con Adamo, ma non basta per cambiare l’inerzia del match.

L’Athletic sale così a quota 34 punti in classifica, a +5 sulla zona playout. I nerorosa torneranno in campo sabato al “Favazza” di Terrasini contro la Folgore Castelvetrano, penultimo impegno casalingo della stagione.