Calcio, se ci saranno cori antisemiti stop alle partite

Tra le altre azioni è previsto di non assegnare ai giocatori la maglia con il numero 88, richiamo esplicito alla simbologia nazista

Intesa al Viminale sulla lotta all’antisemitismo sui campi di calcio.

L’hanno sottoscritta, con il ministro dell’Interno Piantedosi, il ministro per lo Sport Abodi, il coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Pecoraro e il presidente della Figc Gravina.

Tra le 13 azioni indicate nel documento, lo stop alle partite in caso di ‘cori, atti ed espressioni di stampo antisemita’; non assegnare ai giocatori la maglia con il numero 88, richiamo esplicito alla simbologia nazista; vietare l’uso da parte dei tifosi di qualsiasi simbolo che possa ricordare i concetti attinenti al nazismo e all’odio antisemita; responsabilizzare i tesserati delle società sportive a tenere un linguaggio non discriminatorio in tutte le manifestazioni pubbliche, anche sui social o in tv.