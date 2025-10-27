Serie D, ancora un successo per l’Athletic Club Palermo: battuto il Sambiase

Consolidato il secondo posto in classifica per i nerorosa

L’Athletic Club Palermo vince e convince contro il Sambiase. I nerorosa di Emanuele Ferraro (squalificato e sostituito in panchina dal vice Domenico Marino) hanno vinto 2-0, grazie alle reti di Maurino e Bova. Una partita sempre in gestione per i palermitani, che per la seconda gara consecutiva non hanno subito reti.

La prima chance è per il Sambiase già dopo 60 secondi con Haberkon che arriva a tu per tu con Greliak e calcia, ma il portiere nerorosa salva senza difficoltà. La risposta dell’Athletic è con un tiro dalla distanza di Maurino che non impensierisce Giuliani.

I padroni di casa prendono il pallino del gioco in mano e tornano in avanti al 28esimo minuto: ci prova Bongiovanni dal limite, la palla sfiora il palo alla sinistra di Giuliani. Il gol arriva cinque minuti dopo e porta la firma di Maurino: il numero 18 calcia dai 25 metri e con una conclusione potente e tesa batte Giuliani. Il centrocampista è ancora pericoloso prima dell’intervallo, ma il suo tiro non centra la porta.

Partita più tattica nel secondo tempo. Il primo squillo della ripresa vede ancora protagonista Maurino: la sua punizione dalla distanza termina di poco alta sopra la traversa. Il Sambiase ritrova energia con l’ingresso di Francisco, ma anche l’Athletic fa altrettanto con Bova.

Appena 100 secondi dopo essere entrato, il centrocampista segna il 2-0 con un potente mancino sul primo palo, finalizzando una triangolazione con Mazzotta. Il finale è di gestione in gran carriera per i nerorosa che sfiorano anche il tris con una punizione di Concialdi, respinta da Giuliani.

Finisce 2-0 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 16 punti in classifica, consolidando il secondo posto nel girone I. La squadra di mister Ferraro tornerà in campo domenica prossima, 2 novembre, al Falcone Borsellino di Paternò contro la formazione rossoazzurra.