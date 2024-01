Il Palermo prova a chiudere il colpo Verde dallo Spezia

Contestualmente Valente sta per lasciare il capoluogo siciliano

Daniele Verde sembra essere vicinissimo al Palermo. Nelle ultime ore è emersa con insistenza la notizia che vedrebbe l’esterno d’attacco dello Spezia a un passo dall’arrivo nel club rosanero.

Dopo la doppietta di oggi nel match contro il Pisa (terminato 3-2 in favore dei bianconeri), il calciatore ex Roma avrebbe accettato senza troppe esitazioni la sua nuova destinazione. Già la prossima settimana si potrebbe chiudere l’affare.

Contestualmente, l’arrivo di Verde andrebbe a coprire la partenza di Nicola Valente. Il numero 30 dei rosanero troverebbe più spazio tra le fila del Padova e per questo motivo si appresta a salutare il capoluogo siciliano. Sfumato, infine, l’interessamento del Palermo per Giuseppe Caso. Il ds dei siciliani Leandro Rinaudo vira su Daniele Verde e accelera per la chiusura della trattativa.

Foto in alto dal profilo Instagram di Daniele Verde