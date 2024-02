Il Palermo pesca in casa Milan: Chaka Traorè ultimo colpo di mercato

Il ds dei rosa Leandro Rinaudo prova a chiudere l’affare prima del gong finale

PALERMO – Il club rosanero prova a concludere la sessione di calciomercato invernale con un arrivo per il pacchetto offensivo a disposizione di Eugenio Corini. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo, infatti, sta cercando di chiudere la trattativa lampo per il giovanissimo attaccante del Milan Chaka Traorè.

Classe 2004 nato in Costa d’Avorio, dopo un passaggio tra le giovanili del Parma, Traorè arriva nella Primavera del Milan nel 2021. Nell’attuale stagione ha giocato in Serie A con i rossoneri per 18 minuti, totalizzando due presenze in campionato e un gol contro l’Empoli. Spazio anche in Champions League contro il Borussia Dortmund per il giovane attaccante del Milan.

L’esterno d’attacco, all’occorrenza anche trequartista, arriverebbe nel capoluogo siciliano in prestito. Nelle ultime ore di calciomercato (che si chiude l’uno febbraio alle 20.00) la dirigenza del Palermo proverà a ultimare la sessione con l’arrivo di Chaka Traorè dal Milan. Sondati senza successo Antonucci ed Elia dello Spezia, mentre sono ormai abbandonati da tempo gli obiettivi Verde (sempre dello Spezia) e Caso (Frosinone).