Il Palermo chiude il mercato: Di Francesco in città e c’è anche Coulibaly

Damiani alla Juventus Next Gen

Il Palermo chiude il proprio calciomercato a 24 ore dal gong finale della sessione estiva. Nella serata di mercoledì 30 agosto è arrivato nel capoluogo siciliano Federico Di Francesco. L’esterno offensivo del Lecce arriva in rosanero dopo che le due società hanno trovato l’accordo sulla base di circa 1,3 milioni di euro. Un contratto importante per il calciatore classe 1994, che dovrebbe legarsi ai siciliani per i prossimi tre anni. Dopo una piccola disavventura in aeroporto al momento del suo arrivo (è stato smarrito il suo bagaglio), è attesa l’ufficialità.

L’ultimo colpo in entrata siglato dal duo dirigenziale del Palermo Rianudo-Bigon è quello che porta il nome di Mamadou Coulibaly. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha lanciato la notizia poche ore fa, con il centrocampista della Salernitana che andrebbe a chiudere gli arrivi in casa rosanero. Classe 1999, il calciatore ex Trapani dovrebbe arrivare da Salerno a breve e garantire tanta corsa e qualità alla mediana di mister Corini.

Infine, in uscita resta Samuele Damiani che dovrebbe trovare spazio quasi sicuramente nella Juventus Next Gen con un trasferimento in prestito. Il centrocampista del Palermo potrebbe avere un minutaggio maggiore in campo con i bianconeri e tra poche ore l’affare dovrebbe arrivare a una conclusione.

In alto la foto di Mamadou Coulibaly dal suo profilo Instagram