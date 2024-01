Palermo, intrigo Verde con lo Spezia: Rinaudo attende la decisione

Restano poche ore per arrivare a una conclusione

Sembrava tutto fatto, ma ancora una volta il calciomercato si è reso imprevedibile. Andiamo con ordine: nella giornata di venerdì 27 gennaio Palermo e Spezia trovano l’accordo per la cessione dell’attaccante Daniele Verde ai rosanero. Il calciatore gradisce la destinazione e vuole rilanciarsi con i siciliani verso la corsa alla promozione in massima serie.

Sabato 28 gennaio lo Spezia scende in campo a Pisa nel ventiduesimo turno di Serie B. Daniele Verde è titolare, insieme al suo nuovo compagno di squadra Ales Mateju da poco arrivato proprio dal Palermo. L’esterno d’attacco napoletano decide la partita con due gol da cineteca: un tiro a giro imprendibile e uno scavetto su calcio di rigore. La gara termina 3-2 in favore dei bianconeri e quasi sicuramente l’ottima prestazione del calciatore ex Roma ha stimolato nella dirigenza ligure un ripensamento.

Eduardo Macia, direttore sportivo del club della famiglia Platek, sente nuovamente Leandro Rinaudo (ds dei rosanero) per fermare la trattativa; quest’ultimo non la prende benissimo. Adesso è tutto in mano al calciatore classe 1996: per lo Spezia Daniele Verde terminerà la stagione in bianconero, il Palermo invece ritiene ancora valida l’offerta presentata. Probabilmente, al massimo entro oggi (martedì 30 gennaio) dovrà arrivare la decisione del giocatore. Un vero e proprio intrigo di mercato a poche ore dal gong finale della sessione invernale di calciomercato.

La frenata nella trattativa, a sua volta, ha fermato anche la cessione di Nicola Valente al Padova. Se Verde non dovesse arrivare, bisognerà rivalutare la permanenza del numero 30 in rosanero oppure il possibile arrivo di un altro esterno d’attacco che possa liberare il calciatore ex Carrarese. Se dovesse arrivare Verde, ad ogni modo, Giuseppe Caso del Frosinone sarebbe fuori dai giochi (altro obiettivo della dirigenza siciliana).