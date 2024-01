Palermo, in arrivo il centrocampista Filippo Ranocchia: la situazione

Intreccio di mercato con Juventus ed Empoli

PALERMO – La Juventus deve effettuare una cessione per arrivare all’acquisto di Tiago Djalò e ha richiamato dal prestito all’Empoli il giovane centrocampista Filippo Ranocchia. Queste le indiscrezioni arrivate nelle ultime ore da Torino, un intreccio di mercato in cui potrebbe aggiungersi il Palermo.

La società del City Football Group, infatti, si sarebbe inserita nell’affare per l’acquisto del calciatore arrivato in Toscana la scorsa estate. Circa tre i milioni messi sul piatto dai rosanero per consentire l’arrivo di Ranocchia al Palermo, che con l’Empoli in questi mesi ha totalizzato otto presenze in Serie A.

Nei primi giorni della prossima settimana l’entourage del calciatore potrebbe raggiungere Torino per definire l’accordo con la Juventus prima del passaggio al club del capoluogo siciliano (Palermo e Juventus avrebbero trovato già l’intesa). Un rinforzo che non occuperà slot nella lista over perché Ranocchia è un classe 2001. Ultimi dettagli da definire prima del possibile approdo in rosanero del centrocampista.

Foto in alto dal profilo Instagram di Filippo Ranocchia