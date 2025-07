Calciomercato Palermo: Gyasi ai dettagli, Osti non molla Palumbo

Saltata la trattativa con Elia, per la difesa in pole ci sono Bani e Cistana

Il Palermo, sotto la direzione del direttore sportivo Carlo Osti, ha messo a segno i primi colpi di mercato e continua a definire rinforzi strategici in entrata senza tralasciare il comparto uscite per sfoltire la rosa a disposizione di mister Inzaghi.

Dopo diversi giorni di attesa, Tommaso Augello è diventato ufficialmente un giocatore del Palermo. Il terzino sinistro classe 1994, svincolato dal Cagliari, ha firmato un contratto pluriennale ed è il primo acquisto dei rosa di questa sessione estiva di calciomercato. Augello porterà esperienza e affidabilità sulla corsia mancina della compagina rosanero.

Gyasi al Palermo: affare ai dettagli

Il club di viale del Fante, intanto, è ormai in procinto di chiudere l’arrivo di Emmanuel Gyasi dall’Empoli. Il trasferimento dell’attaccante classe 1994, nato proprio a Palermo, è praticamente ai dettagli. Saltata la trattativa con Salvatore Elia, sul quale il discorso con lo Spezia si era fatto complicato.

Il calciatore italo-ghanese andrà a comporre la coppia sulla fascia destra con Pierozzi. Rinforzo di qualità e di esperienza quello di Gyasi, che può contare sulle oltre 170 presenze nel massimo campionato italiano. Per lui, nell’ultima stagione di Serie A giocata con l’Empoli, 37 apparizioni in campo condite da 2 gol e 3 assist.

Palumbo resta una priorità per i rosa

Dopo aver dovuto mettere da parte il ritorno di Elia dallo Spezia, Osti continua a concentrare le risorse su Antonio Palumbo del Modena. Le trattative proseguono e i rosanero, oltre ad offrire come contropartita uno dei propri calciatori fuori dal progetto tecnico, sono disposti anche a chiudere il trasferimento con un conguaglio economico.

In difesa Bani o Cistana in pole

Per il reparto difensivo, Osti segue due profili con attenzione: Mattia Bani del Genoa, difensore esperto con oltre 160 presenze in Serie A e più di 115 in B, e Andrea Cistana, svincolatosi dal Brescia. La trattativa per Bani è aperta ma complessa a livello economico. In alternativa, Cistana rappresenta un’opzione valida e a parametro zero.

Calciomercato Palermo, capitolo uscite

Contestualmente, il ds del Palermo Carlo Osti si sta adoperando anche per quello che riguarda le uscite della squadra rosanero. Il difensore greco Dimitrios Nikolaou è nel mirino del Bari. Valerio Verre, Francesco Di Mariano e Sebastiano Desplanches, invece, potrebbero trovare spazio al Pescara. Roberto Insigne, infine, sembra sempre più vicino al trasferimento all’Avellino.

Il Palermo, in vista del ritiro estivo in Valle D’Aosta che inizierà domenica 13 luglio, vuole chiudere queste trattative rapidamente. L’obiettivo della dirigenza del Palermo resta quello di dare a Pippo Inzaghi un organico già in gran parte definitivo proprio in vista della preparazione pre campionato.

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Emmanuel Gyasi.