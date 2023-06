Palermo-Henderson, ancora nessun contatto tra le parti

Il centrocampista è stato accostato ai rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero, nelle figure del direttore sportivo Leandro Rinaudo e del consulente del City Group Riccardo Bigon, lavora alacremente nella costruzione di una rosa competitiva che possa essere più o meno pronta prima del ritiro estivo. L’obiettivo della dirigenza del Palermo che si occupa di nuovi arrivi e cessioni è quello di consegnare al tecnico Eugenio Corini una squadra pronta per poter ottenere la promozione in Serie A.

A tal proposito, è emerso un possibile innesto per la linea mediana della compagine del capoluogo siciliano. L’idea sarebbe quella di Liam Henderson, centrocampista scozzese classe 1996 in forza all’Empoli. Il calciatore, nell’ultima stagione del massimo campionato italiano, ha totalizzato 25 presenze con la maglia della squadra toscana. Sembrerebbe, però, che ad oggi il calciatore e il suo entourage non abbiano avuto nessun contatto con il Palermo.

Henderson in questo momento deve ancora discutere della sua situazione proprio con l’Empoli. Al ventisettenne scozzese non dispiacerebbe rimanere in azzurro, ma questo dipenderà molto anche dal progetto che il club toscano ha in programma per la prossima stagione. Tutto da definire, dunque, quello che sarà il futuro calcistico del centrocampista ex Lecce.

Foto in alto dal profilo Facebook dell’Empoli