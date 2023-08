Palermo beffato nel mercato: Prati e Morutan piste complicate

Sirene turche per Dario Saric intanto

1' DI LETTURA

Sembrano ormai sfumati due importanti colpi di mercato per il Palermo. Matteo Prati e Olimpiu Morutan dovrebbero aver deciso il loro futuro, che a quanto pare non sarà con la maglia del Palermo. Infatti, il primo giocherà a Cagliari, con il club sardo che ha vinto la “sfida” con il Palermo sia in Coppa Italia che in sede di calciomercato. La categoria di differenza e la presenza di mister Claudio Ranieri hanno comunque fatto la differenza nella decisione finale del calciatore. Il trequartista rumeno, invece, avrebbe scelto nuovamente il Pisa dopo la scorsa stagione. Il calciatore del Galatasaray tornerà in Toscana, per proseguire quanto iniziato l’anno scorso con i nerazzurri.

La dirigenza del club di viale del Fante, intanto, è alla costante ricerca di un terzino mancino. L’infortunio di Aurelio sta costringendo Rinaudo e Bigon a trovare una soluzione anticipata. Contro il Cagliari Ceccaroni, riadattato nella posizione, non ha sfigurato, ma è evidente che i siciliani hanno bisogno di riempire quella casella con un calciatore di ruolo. L’ex rosa Corrado è la pista più calda; il palermitano Di Chiara invece sembra essersi allontanato, anche perché la società rosanero vuole aspettare il 29 agosto (ultimo grado di giudizio prima definire il futuro della Reggina).

In mediana è notizia degli ultimi giorni l’uscita del centrocampista Dario Saric. L’interesse dell’Antalyaspor, club del massimo campionato turco, ha stuzzicato il calciatore che sembra essere proiettato a lasciare il capoluogo siciliano. Restano da allineare domanda e offerta tra i due club prima di lasciare definitivamente partire l’ex Ascoli. Anche Damiani resta in uscita, così il duo di mercato del Palermo dovrà operare per eventualmente trovare delle valide alternative sulla linea di centrocampo. Santoro del Perugia resta un’idea, ma a quanto pare non sembra essere la prima scelta per la società rosanero.

Foto in alto dal profilo Instagram di Olimpiu Morutan