Il Palermo accelera per Tramoni: Inzaghi spinge per il francese del Pisa

Potrebbe essere decisivo il tecnico dei rosanero

Il conto alla rovescia verso la chiusura del calciomercato invernale è ufficialmente iniziato e il Palermo è pronto a spingere forte per rinforzare la sua trequarti offensiva. Lunedì 2 febbraio alle ore 20 sarà infatti l’ultimo giorno utile per chiudere operazioni di mercato e il club rosanero, guidato dal direttore sportivo Carlo Osti, vuole portare a termine almeno uno dei suoi obiettivi principali.

In cima alla lista dei desideri c’è ancora Matteo Tramoni, fantasista del Pisa, considerato il profilo ideale per dare creatività e imprevedibilità alla manovra offensiva. Il Palermo ha formalizzato un’offerta concreta che prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro, condizione che scatterebbe solo in caso di promozione in Serie A.

Una delle chiavi che potrebbe favorire l’arrivo di Tramoni è la presenza in panchina di Filippo Inzaghi, con cui il giocatore ha già condiviso momenti importanti nella scorsa stagione a Pisa, culminati nella promozione in massima serie. Il rapporto tra tecnico e trequartista potrebbe essere determinante nella decisione finale, con il tecnico rosanero pronto a convincere il classe 2000 a trasferirsi in Sicilia e accettare la sfida con i rosanero.

Parallelamente all’operazione Tramoni, il Palermo continua a monitorare altre piste di mercato, per assicurarsi opzioni alternative qualora il nome principale non dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni. Tra i profili ancora sul taccuino del club, seppur rimasti sullo sfondo, c’è ancora Dennis Johnsen della Cremonese, profilo dinamico capace di ricoprire più ruoli offensivi.

Palermo, il profilo di Matteo Tramoni

Matteo Tramoni, francese di Ajaccio, è noto per la sua duttilità offensiva e la capacità di giocare sia da trequartista sia da esterno. Nato il 20 gennaio 2000, attualmente veste la maglia del Pisa con la numero 10 sulle spalle. Di piede destro, ha sviluppato la sua carriera tra Francia e Italia: cresciuto nelle giovanili dell’Ajaccio, ha debuttato con la prima squadra prima di trasferirsi al Cagliari, passando poi per il Brescia in prestito e, dal 2022, stabilizzandosi al Pisa.

Con i toscani ha accumulato oltre 80 presenze e numerose reti e assist in Serie B, dimostrando di essere un giocatore in grado di incidere sia nei momenti di costruzione sia in fase realizzativa. Lo scorso anno con i nerazzurri poi promossi in Serie A sotto la guida di Pippo Inzaghi, il francese ha totalizzato 26 presenze in campionato condite da 13 gol e 3 assist.

Nell’attuale stagione in massima serie con il Pisa di Alberto Gilardino, Tramoni è a quota 20 presenze, 2 gol e 2 assist. Dal punto di vista realizzativo, quella con mister Inzaghi è stata sicuramente la sua migliore stagione in carriera, riuscendo a superare anche la doppia cifra dei palloni messi in rete.

Foto in alto dal profilo su Instagram di Matteo Tramoni.