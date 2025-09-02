Palermo: Di Bartolo alla Nuova Sondrio per la chiusura del calciomercato

Occhio ai movimenti dei calciatori svincolati

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver ceduto alla Nuova Sondrio Calcio il portiere Francesco Di Bartolo. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. Si conclude così, dunque, la sessione estiva di calciomercato dei rosanero alcune ore dopo il gong finale (previsto alle 20.00 di lunedì 1 settembre).

Una chiusura, però, che non riguarda i movimenti in entrata per i calciatori svincolati. Il club di viale del Fante, infatti, sotto la guida del direttore sportivo Carlo Osti, potrebbe proprio puntare un paio di giocatori rimasti senza squadra.

A partire proprio da un portiere: con la cessione di Di Bartolo, gli infortuni di Gomis e Bardi e la partenza in nazionale di Joronen (Finlandia), le due settimane con il weekend di sosta in mezzo mister Inzaghi potrebbe passarle con il solo Nils Balaguss, classe 2008 arrivato per la Primavera dei rosa.

Lamanna, Marcone, Perucchini e Sepe sono alcuni dei portieri svincolati che potrebbero arrivare a firmare con i rosanero. Inoltre, sempre dal mercato dei giocatori liberi da vincoli contrattuali con altre squadre, si pensa anche al possibile arrivo di Bartosz Bereszyński, difensore ex Sampdoria finito nel mirino del ds Osti. In questo caso, però, sarà necessario attendere la partenza di Verre (sicuramente all’estero).