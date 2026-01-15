Girandola di portieri in casa Palermo: saluta Avella, torna Di Bartolo

Si libera uno slot over nella lista dei rosanero

Girandola di portieri in casa Palermo. Dopo la cessione di Bardi al Mantova, saluta i rosanero anche Michele Avella. “Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Michele Avella al Guidonia Montecelio FC”, si legge sul sito ufficiale del club palermitano. L’estremo difensore napoletano, dunque, andrà a giocare in Serie C.

Contestualmente, il club di viale del Fante “comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Francesco Di Bartolo dalla Nuova Sondrio Calcio”. Il portiere prelevato dal Lommel (galassia City Football Group) nel 2024 torna a difendere i pali dei rosanero, pur essendo il terzo nelle gerarchie alle spalle di Joronen e Gomis. Di Bartolo ha anche origini palermitane.

La cessione di Michele Avella libera uno slot over nella lista della squadra guidata da Pippo Inzaghi. Un indizio non indifferente che fa pensare a successive operazioni di mercato da parte del direttore sportivo del Palermo Carlo Osti in questi ultimi giorni della sessione invernale. L’obiettivo è rinforzare ancora l’attacco dopo la cessione di Brunori.