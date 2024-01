Palermo, Ranocchia ai dettagli: le mosse di Rinaudo per il calciomercato

La dirigenza rosanero vuole puntellare la rosa di Corini

PALERMO – La programmazione del club rosanero in vista del rush finale nel campionato di Serie B passa dalla sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo lavora quotidianamente per cercare di potenziare la rosa a disposizione del tecnico Eugenio Corini.

Le mosse in programma della dirigenza rosanero sono diverse e seppur le priorità siano sempre quelle di trovare un esterno d’attacco e un terzino destro, considerate le uscite di Valente e Mateju, la società di viale del Fante si muove anche per portare in Sicilia alcuni rinforzi per altri reparti.

Filippo Ranocchia vicino al Palermo

È il caso del centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia. Il calciatore di proprietà della Juventus è arrivato la scorsa estate in prestito all’Empoli e in questi primi mesi di Serie A ha collezionato otto presenze con la maglia dei toscani. I bianconeri avrebbero già trovato l’accordo con il Palermo per la cessione a titolo definitivo in favore dei siciliani per una cifra vicino ai tre milioni di euro.

I due club avrebbero già l’intesa di massima e ora si aspetta soltanto la decisione del calciatore. Il lavoro tra la dirigenza dei rosanero e l’entourage di Ranocchia si definirà in base agli accordi che le due parti dovranno trovare per il passaggio del centrocampista al Palermo. Ranocchia, inoltre, era seguito anche da alcuni club di Serie A, ma i rosanero sono sempre stati in vantaggio anche perché l’Empoli non aveva intenzione di rinforzare squadre concorrenti in lotta per la salvezza.

Il terzino

Per il ruolo di terzino destro è emerso, nelle ultime ore, il nome di Kelvin Amian. Il calciatore francese, in forza allo Spezia, andrebbe a sostituire Ales Mateju, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Restano in auge le piste estere per rinforzare la corsia di destra del pacchetto arretrato a disposizione di Eugenio Corini. I rosanero sono vigili anche sul possibile approdo di Lorenzo Venuti dal Lecce.

Valente in uscita

Anche Nicola Valente dovrebbe salutare il capoluogo siciliano. L’attaccante ha diversi estimatori tra Serie B e Serie C, dunque sta valutando la migliore soluzione per il suo futuro. Il Palermo, intanto, resta vigile per cercare il sostituto che dovrebbe poter entrare nelle rotazioni per un posto da titolare con Insigne, Di Francesco e Di Mariano.

Diversi i sondaggi effettuati dalla società di viale del Fante: da Caso del Frosinone a Zerbin del Napoli, passando per Sansone del Lecce. Il club di viale del Fante ha tenuto in considerazione anche un possibile arrivo in prestito di Demba Seck del Torino, ma rimane ancora in corso di valutazione la possibilità di sostituire al meglio il ruolo nel reparto offensivo dei rosanero.