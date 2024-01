Palermo, sondaggio per Pierotti: l’attaccante del Colón conferma

Il calciatore: "C'è qualcosa, il mio procuratore ha sentito il club rosa"

Il Palermo ha effettuato un sondaggio per Santiago Pierotti. Il calciatore italo-argentino, nato nel 2001 (quindi un Under che può essere inserito nella lista senza limiti numerici), è attualmente in forza al Colón. Il club di Santa Fe milita nella Serie B argentina e il giovane esterno d’attacco ha confermato di un possibile interessamento da parte della società rosanero.

Al termine di una seduta di allenamento, Pierotti è stato intercettato dal portale argentino LT10 e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho un contratto con la società e sono tranquillo. Un sondaggio da parte del Palermo in Italia? C’è qualcosa, stanno negoziando il mio procuratore ed il club. Io sono concentrato sul campo e sono sereno. Ora più che mai bisogna mantenere la calma”.

Foto in alto dal profilo Instagram di Santiago Pierotti