Palermo, Filippo Ranocchia è rosanero: ufficiale il suo trasferimento

Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo definitivo

PALERMO – Come ormai previsto da diversi giorni, Filippo Ranocchia è ufficialmente un calciatore del Palermo. Il suo trasferimento è avvenuto a titolo definitivo dalla Juventus, dopo il prestito all’Empoli nei primi mesi di questa stagione. Il sito della Lega Serie B ha comunicato la deposizione del suo contratto.

Il calciatore ha firmato un accordo di lunga durata con il club rosanero, che mette a segno così il primo colpo di calciomercato di questa sessione invernale (sul piatto circa tre milioni di euro più bonus). Ranocchia ha scelto la maglia numero 14 e si lega al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028. Nove presenze nel massimo campionato italiano con la maglia del club toscano, il calciatore classe 2001 sarà già a disposizione di Corini per la sfida contro il Modena.

Le caratteristiche di Ranocchia

Filippo Ranocchia è un centrocampista centrale che predilige il gioco d’impostazione davanti alla difesa. Rimane comunque un giocatore molto duttile, che può adattarsi a diversi ruoli nella linea mediana. In seguito al suo arrivo al Palermo troverà un’ampia concorrenza con il resto dei nuovi compagni di reparto.

Cresciuto calcisticamente nel Perugia, Ranocchia ha successivamente vestito le maglie della Juventus (Under 23), del Vicenza, del Monza e dell’Empoli prima di arrivare in rosanero. Vanta anche alcune presenze con gli Azzurri Under 20 e Under 21. Essendo un classe 2001 non occuperà nessuno slot della lista “Over”, ma verrà inserito in quella “Under” che non ha alcun limite numerico.

Ranocchia è a Palermo

Intanto, il nuovo calciatore rosanero è già arrivato all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e ha successivamente raggiunto Brunori e compagni al Palermo CFA di Torretta. Nel centro sportivo dei rosanero il centrocampista ha avuto anche un primo incontro con lo staff tecnico e la sua nuova guida Eugenio Corini.