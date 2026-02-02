Palermo, colpo Dennis Johnsen: ufficiale l’acquisto dalla Cremonese

Il norvegese arriva a poche ore dal gong finale della sessione invernale di calciomercato

Il Palermo infiamma il calciomercato nelle ultime ore a disposizione e regala ai propri tifosi un rinforzo di assoluto spessore per il reparto offensivo. Con una nota ufficiale, il club di Viale del Fante ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese.

Il calciatore norvegese ha firmato un contratto pluriennale, legandosi al progetto del City Football Group e del presidente Mirri. Un’operazione che sottolinea le ambizioni della proprietà rosanero, decisa a consolidare la rosa con profili di qualità ed esperienza internazionale.

Dopo le esperienze con Venezia (dove è stato protagonista di una promozione e dove ha giocato insieme a Joel Pohjanpalo) e Cremonese, l’esterno scandinavo approda in Sicilia per portare quella rapidità e quella capacità di saltare l’uomo che spesso sono mancate nelle fasi cruciali della stagione.

Palermo, chi è Dennis Johnsen

Johnsen nasce nel 1998 in Norvegia. Il suo ruolo naturale è l’ala sinistra, ma può agire efficacemente anche a destra o sulla trequarti. La sua dote principale è il dribbling in velocità: partendo dalla sinistra, ama accentrarsi per calciare o servire l’assist decisivo.

In Serie B ha già dimostrato di essere un fattore determinante: con quasi 130 presenze nella categoria cadetta, Johnsen vanta un bottino di 17 gol e 25 assist. La sua capacità di creare superiorità numerica lo rende l’identikit perfetto per il modulo di mister Inzaghi, aggiungendo imprevedibilità a un attacco che ora può contare su una freccia in più nel proprio arco. In massima serie quest’anno, con la Cremonese, ha realizzato una rete in 11 presenze.

Foto in evidenza dal profilo su Instagram di Dennis Johnsen.