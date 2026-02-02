Calciomercato Palermo, Diakité passa alla Juve Stabia: accordo in prestito

Ufficiale il trasferimento del difensore

Nuova operazione in uscita per il Palermo. La Juve Stabia ha infatti ufficializzato l’acquisizione di Salim Diakité, difensore classe 2000, che si trasferisce in gialloblù con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026.

Nato a Gonesse il 3 giugno 2000, Diakité è cresciuto calcisticamente in Italia, esordendo tra i professionisti con il Teramo nella stagione 2020/2021: per lui 28 presenze e 2 assist nel campionato di Serie C. Successivamente il passaggio alla Ternana, dove in due anni e mezzo ha collezionato 72 presenze complessive, impreziosite da 2 gol e 4 assist.

Nel gennaio 2024 l’approdo al Palermo, maglia con cui Diakité ha totalizzato 66 presenze ufficiali, mettendo a referto 5 reti e 3 assist tra campionato e coppe. Ora una nuova avventura alla Juve Stabia, con l’obiettivo di trovare continuità e minutaggio nella prossima stagione.