Calciomercato, asse Palermo-Spezia: Verde sfuma, si vira su Antonucci o Elia

Valente è pronto a salutare i rosanero

PALERMO – Daniele Verde resta allo Spezia. L’intrigo di mercato che ha riguardato il club ligure e il Palermo si è risolto con la decisione del calciatore napoletano classe 1996 di rimanere in bianconero. Per lui sarebbe addirittura pronto un rinnovo di contratto, che sancirebbe il legame tra il giocatore e la società della famiglia Platek.

Il Palermo, però, deve fare i conti con la cessione di Nicola Valente. Il calciatore veronese è praticamente con la valigia in mano, l’accordo con il Padova è totale e la sua cessione era stata messa in stand-by proprio per capire l’evoluzione del passaggio di Verde in rosanero. Il direttore sportivo dei siciliani Leandro Rinaudo, dunque, per sopperire alla partenza dell’ex Carrarese, sarebbe pronto a mantenere vivo l’asse di mercato con La Spezia.

La dirigenza rosanero, infatti, starebbe valutando due alternative che andrebbero a occupare il ruolo di esterno d’attacco lasciato libero da Valente. Tra gli obiettivi del club di viale del Fante ci sarebbero Mirko Antonucci e Salvatore Elia. Quest’ultimo tornerebbe a vestire la maglia rosanero dopo aver lasciato il capoluogo siciliano la scorsa estate. Antonucci, classe 1999 scuola Roma, potrebbe arrivare al Palermo in prestito. Le ultime ore prima del gong finale della sessione invernale di calciomercato saranno decisive per la formazione guidata da Eugenio Corini.