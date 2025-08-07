 Caldo in aumento, sabato salgono a 5 i bollini arancioni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Caldo in aumento, sabato salgono a 5 i bollini arancioni

Il nuovo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore
L'ALLERTA
di
1 min di lettura

Salgono a 5 sabato 9 agosto, contro i due di domani, i bollini arancioni nell’ultimo bollettino aggiornato sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il rischio caldo per la popolazione fragile.

Si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Rieti, con il capoluogo toscano e la città laziale in arancione già domani.

Pre-allerta gialla in 14 città, tra cui Palermo

Quattordici, sempre sabato, i bollini gialli (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore): Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In giallo domani ci sono 11 città.

Quello arancione, nella scala di rischio cui fa riferimento il bollettino, è il livello di rischio inferiore solo al rosso, che invece indica la massima allerta per il caldo per tutta la popolazione.

LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI