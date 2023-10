Il caldo non molla la presa: in Sicilia 24 incendi, ecco dove

Roghi e fiamme in tutta l'isola

1' DI LETTURA

PALERMO – L’autunno non arriva, il caldo non molla la presa e oggi ci sono stati 24 incendi in Sicilia. Nel Nisseno a Vallelunga Pratameno in contrada Guida, Serradifalco in contrada Cugno del principe.

Nell’Ennese a Barrafranca in contrada via dei Moli, a Centuripe in contrada piano Mandarano, a Enna in contrada Balzitelli, in contrada Monte Castellazzo e San Antonino e Grotta Calda e nel catanese a Vizzini in contrada Tiepidi, a Nicolosi in contrada Monte Arso.

Roghi nel Palermitano

Diversi gli incendi nel Palermitano ad Altofonte in contrada Valle Fico, a Caccamo in contrada Manche, a Marineo in contrada Suvarita e contrada Brannu, a Chiusa Sclafani dove sono andati in fumo 14 ettari di macchia mediterranea, a Vicari a Godrano in contrada Casa Oliva.

La situazione nel Trapanese

Roghi anche nel Trapanese a Salemi in contrada Ardigna, a Erice in contrada Case Gucciardi, ad Alcamo in contrada Fastuchera e infine nell’agrigentino a Sambuca di Sicilia, Bivona in contrada Manca, a Cammarata in contrada Giardinello, a Casteltermini in contrada Taglia Spade, a Santo Stefano di Quisquina, a Menfi in contrada Finocchio.