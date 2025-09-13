“Calenda ha offeso Sicilia”, Schifani abbandona la festa di FI

Cosa è successo

PALERMO – Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha abbandonato la convention Azzurra Libertà, la tre giorni dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) rinunciando al suo intervento dopo un acceso diverbio con Carlo Calenda, ospite della kermesse.

“Calenda ha offeso la Sicilia, un comportamento assurdo da parte di un ospite, lui era a casa mia in quel momento”, dice all’ANSA Schifani, che è anche presidente del consiglio nazionale di Fi.

Tutto è accaduto fuori dal tendone, poco prima dell’intervento di Calenda sul palco e davanti a decine di persone.

Cosa è accaduto

Vedendo arrivare Calenda, Schifani s’è fermato per salutarlo. “Ciao Carlo, gli ho detto – racconta il presidente della Regione siciliana – E lui: ‘ciao, tu sai cosa penso della Sicilia, è da cancellare, da cancellare’. Ho ribattuto che la Sicilia è la Regione che è crescita di più in Italia in termini di Pil, ma lui ha continuato col suo atteggiamento. ‘La Sicilia è da buttare, questi qui che non aboliscono il voto segreto devono andarsene al confino'”.

Mentre il leader di Azione entrava nella sala per fare il suo intervento, Schifani ha deciso di abbandonare la kermesse, rinunciando al suo intervento previsto dopo quello di Calenda e di rientrare a Palermo.

La replica di Calenda

“Mi spiace che Schifani si sia offeso. Semplicemente gli ho detto ciò che penso”, replica Calenda, leader di Azione.

“I siciliani sono vittime di una sistema clientelare, costoso e inefficiente. Un sistema – conclude Calenda – che non è nato ieri ma che ha accompagnato la storia della regione dallo statuto speciale”.

Forza Italia Giovani Sicilia: “Massima solidarietà a Schifani”

“Il Movimento Giovanile di Forza Italia della Sicilia esprime la più piena solidarietà al presidente della Regione, Renato Schifani, oggetto di un gravissimo attacco verbale da parte del senatore Carlo Calenda nel corso della Festa Nazionale dei Giovani di Forza Italia”, a dichiararlo è il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Fabrizio Tantillo.

“Quanto accaduto rappresenta un’aggressione inaccettabile sia nei contenuti – in palese contrasto con i risultati eccellenti del governo regionale, certificati a livello nazionale e internazionale da tutti i dati sull’andamento economico, occupazionale e imprenditoriale – sia nel momento e nel luogo in cui è avvenuta. L’episodio – conclude Tantillo – denota una grave carenza di sensibilità istituzionale e politica da parte di Calenda, che ha scelto di offendere non solo il Presidente Schifani ma l’intera comunità siciliana in un contesto dedicato ai giovani e al loro futuro. Un gesto indecoroso che Forza Italia Giovani Sicilia condanna con la massima fermezza”.

Intravaia (FI): “Irragionevoli attacchi”

“Esprimo la mia piena solidarietà al presidente della Regione Renato Schifani che ha giustamente difeso la Sicilia, i siciliani e le loro Istituzioni da irragionevoli attacchi che da qualche tempo l’onorevole Carlo Calenda continua a fare. Le sue dichiarazioni sulla Regione Siciliana sono inaccettabili, abbia rispetto per i cittadini siciliani e le loro Istituzioni, che ne sono la più alta espressione. Bene ha fatto Schifani a reagire, difendendo la regione e le sue prerogative, fra cui l’Assemblea Regionale Siciliana, il Parlamento più antico d’Europa, e lo Statuto Autonomo”, a dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia.

“Calenda è stato eletto in Sicilia, dopodiché si è del tutto disinteressato dell’Isola, le sue posizioni intendono gettare fango su chi sta lavorando instancabilmente per questa terra – conclude Intavaia -, per coprire le sue totali disattenzioni verso chi lo ha eletto”.