Serie C, cambiano le date: campionato al via il 3 settembre

I play-off iniziano il 5 maggio 2024

1' DI LETTURA

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, nella riunione tenutasi lunedì 7 agosto, ha deliberato le nuove date relative al campionato di Serie C e alla Coppa Italia di categoria. Il campionato di Serie C avrà inizio il 3 settembre, con una sosta prevista il 31 dicembre.

Questi i turni infrasettimanali: mercoledì 20 settembre 2023, mercoledì 25 ottobre 2023, mercoledì 14 febbraio 2024, mercoledì 6 marzo 2024. Il turno delle festività natalizie è previsto per sabato 23 dicembre 2023. Il campionato si chiuderà domenica 28 aprile 2024.

Play-off di Serie C al via domenica 5 maggio 2024, per i play-out gara di andata sabato 11 maggio 2024 e ritorno sabato 18 maggio 2024.

Per la Coppa Italia di Serie C primo turno eliminatorio mercoledì 4 ottobre e secondo turno l’8 novembre. Ottavi di finale il 29 novembre e i quarti il 13 dicembre. Semifinali in programma il 24 gennaio, ritorno i 28 febbraio. La finale di andata si disputerà il 19 marzo 2024, il ritorno il 2 aprile.