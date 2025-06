Caltagirone, l’omicidio di un 61enne: ucciso a colpi d’arma da fuoco

L'allarme lanciato dai familiari

CALTAGIRONE – La notizia ha trovato conferme nel corso della serata di ieri. E sebbene sia stato imposto il massimo riserbo sullo sviluppo delle indagini, rimane al momento un vero e proprio giallo la morte di un uomo rinvenuto cadavere all’interno della propria abitazione.

L’allarme è stato dato dai familiari. Un 61enne deceduto nella sua casa di di contrada San Nicolò: una morte sopraggiunta – a quanto pare – non per cause naturali. Da qui, l’avvio delle indagini con le forze dell’ordine in campo.

Dagli agenti della polizia municipale ai carabinieri della Compagnia di Caltagirone agli uomini commissariato di polizia. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori: quella predominante segue la pista dell’omicidio. Pare ormai appurato che il 61enne sia stato attinto da diversi colpi d’arma da fuoco.

Sul fatto, indaga la Procura calatina.