Caltagirone, incendio in un oleificio: pompieri in azione da ieri sera

Nella zona industriale

CALTAGIRONE (CATANIA) – È in corso da ieri sera un complesso intervento dei vigili del fuoco a Caltagirone. Qui, per ragioni che devono ancora essere chiarite, ieri sera ha preso fuoco un oleificio. E per la particolarità delle materie coinvolte, lo spegnimento si sta rivelando particolarmente complesso e problematico.

Le operazioni

All’opera sono i vigili del fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e Palagonia. Il vasto incendio è divampato in uno stabilimento per la lavorazione di oli e sansa, in piena zona industriale calatina, e comunque lungo la strada statale 417 di Caltagirone.