Caltagirone, ritrovato dopo un mese Samuele Cimino

CALTAGIRONE (CT) – Non si avevano sue notizie dal 21 ottobre, quando dalla Germania avrebbe dovuto prendere un aereo per Catania. Venti giorni in cui la famiglia lo ha cercato disperatamente. Ma ieri l’incubo è finito: Samuele Cimino, 28 anni, è tornato in contatto con la famiglia.

L’ultima volta che Cimino è stato sentito dalla famiglia prima della scomparsa era il 20 ottobre, prima di imbarcarsi per un volo per Fontanarossa. L’uomo però non è mai arrivato nello scalo catanese e ha spento il telefono, facendo partire una denuncia per scomparsa.

Ieri la scoperta del ritrovamento, rivelata alla pagina Facebook Kalatnews dalla sorella di Samuele Cimino e confermata dai Carabinieri di Caltagirone. L’uomo era rimasto in Germania, decidendo di non dare più notizie ai suoi familiari. Non sono noti i motivi della scomparsa, né i movimenti di Cimino tra ottobre e novembre.