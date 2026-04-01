Caltagirone, sit-in dei dipendenti comunali: la Cisl chiede il confronto

Protesta in piazza Municipio per contratti, arretrati e relazioni sindacali

CALTAGIRONE – Assemblea sit-in dei dipendenti del Comune questa mattina in piazza Municipio. La mobilitazione, promossa dalla CISL FP Catania, arriva dopo la decisione del personale di avviare lo stato di agitazione.

Al centro della protesta le criticità già segnalate nei giorni scorsi: dalla mancata contrattualizzazione delle integrazioni orarie per i part-time agli arretrati, fino alle difficoltà nei rapporti sindacali e all’assenza di risposte da parte dell’amministrazione.

Numerosa la partecipazione dei lavoratori, che nel corso dell’incontro hanno espresso direttamente disagi e preoccupazioni legati alle condizioni di lavoro.

“Abbiamo voluto essere al fianco dei lavoratori, ascoltarli e dare spazio alle loro esigenze. Al centro della nostra azione restano sempre le persone e la qualità dei servizi resi ai cittadini, che passano necessariamente dal rispetto dei diritti e delle condizioni di chi lavora”, dichiarano Danilo Sottile e Valeria La Iacona.

I rappresentanti sindacali chiedono ora un cambio di passo. “Adesso è fondamentale che alle richieste avanzate segua un confronto concreto nelle sedi opportune. Serve un’interlocuzione seria e responsabile con l’Amministrazione, per affrontare e risolvere le criticità evidenziate dai lavoratori. Da parte nostra si ribadisce la piena disponibilità al dialogo, nello spirito che contraddistingue la Cisl FP di rispetto e presenza nel dialogo con le istituzioni”.