Caltagirone, spaccio di coca e hashish: arresti

L'intervento della Polizia all'interno di un'abitazione

CATANIA – Spacciavano droga in casa: a seguito di un’attività di polizia giudiziaria effettuata dagli agenti del Commissariato di Caltagirone, che dalla fine del 2021 hanno espletato servizi di osservazione, riscontri, e video-riprese, lo scorso 26 febbraio sono stati arrestati 4 giovani caltagironesi, dell’età dai 19 ai 29 anni, gravemente indiziati del reato di spaccio di stupefacenti in concorso e in continuazione.

Gli arrestati spacciavano cocaina, hashish e marijuana all’interno di un’abitazione in loro in uso, oppure nelle immediate vicinanze. I poliziotti sono intervenuti in flagranza di reato, nel momento della cessione della cocaina a un cliente il quale, insieme a un altro accertato poco prima, è stato segnalato alla Prefettura per l’illecito amministrativo commesso con l’uso personale di stupefacenti.

L’organizzazione

Il sistema di spaccio era collaudato da tempo, con ruoli intercambiabili tra i diversi giovani e vedette attente ad ogni ora del giorno e della notte, mentre altri si dedicavano alla cessione e all’approvvigionamento.

All’esito dell’operazione, i poliziotti hanno rinvenuto 6 grammi circa di cocaina suddivisa in involucri pronta per essere ceduta, 2 grammi circa di derivati dai cannabinoli, materiale per il confezionamento della sostanza (carta stagnola, rotoli di sacchetti di plastica, forbici) e due piantine di cannabis.

Il verosimile provento dell’attività di spaccio, 1500 euro, rinvenuto nella disponibilità degli stessi è stato sottoposto a sequestro.

La Polizia ha dunque arrestato i quattro che, su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, venivano sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.