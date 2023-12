Caltagirone, vicenda Kalat: “Prorogata di 1 anno la cassa integrazione”

L'annuncio dei consiglieri della Lega

CALTAGIRONE (CATANIA) – “I lavoratori di Kalat impianti possono tirare un sospiro di sollievo: la cassa integrazione è stata prorogata di un anno. Un risultato reso possibile dal lavoro certosino del Vice Presidente della regione, Luca Sammartino, che nei giorni scorsi ha ricevuto una delegazione di lavoratori accelerando l’iter che ha portato all’accordo. Vogliamo esprimere, inoltre, un sentito ringraziamento al sottosegretario Claudio Durigon, al senatore Nino Germanà e alla deputa Valeria Sudano che hanno seguito gli sviluppi della vertenza a livello romano. Un ringraziamento, inoltre, va a tutti coloro che si sono adoperati per la risoluzione della vertenza. La Lega dimostra, ancora una volta, con fatti concreti, di tutelare la dignità del lavoro. Adesso, serve un ulteriore passo in avanti: sollecitiamo le parti interessate a velocizzare l’iter che necessita l’impianto per tornare in funzione”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali della Lega di Caltagirone Sergio Gruttadauria (capogruppo), Valentina Messina e Giuseppe Rabbito.