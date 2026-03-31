L'operazione della polizia

CALTANISSETTA – Arrestato dalla polizia a Caltanissetta un 45enne accusato di lesioni aggravate. L’uomo, che si trovava ai domiciliari per stalking nei confronti della sua ex, avrebbe aggredito con un cacciavite, domenica notte, il fratello convivente nella stessa abitazione.

L’aggressore, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, pregiudicato per svariati reati ed ammonito dal Questore di Caltanissetta, sarebbe entrato nella camera da letto del fratello accusandolo di intrattenere una relazione con la sua attuale compagna. In preda alla gelosia lo avrebbe colpito con un cacciavite, procurandogli lesioni lungo varie parti del corpo e agli arti.

I poliziotti, giunti presso l’abitazione a seguito di una richiesta pervenuta sulla linea di emergenza, hanno raccolto la denuncia della vittima e, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno sequestrato due cacciaviti trovati nella stanza dell’aggressore.

L’aggressore è stato condotto nel carcere di Caltanissetta. Il gip del Tribunale nisseno ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.