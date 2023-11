Caltanissetta, bloccano pullman con migranti: denunciati in 17

Emesse anche le misure per il divieto di far ritorno nel capoluogo

CALTANISSETTA – Lo scorso martedì in 17 hanno bloccato un pullman della polizia di Stato partito dal dentro di Pian del Lago di Caltanissetta, con a bordo diversi migranti da rimpatriare.

I manifestanti, tra cui cinque stranieri, alcuni con precedenti penali, sono stati denunciati e dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale travisamento e manifestazione non autorizzata oltre ad essere stati sanzionati per blocco stradale.

Il questore, nei confronti di 15 attivisti, non residenti a Caltanissetta, ha emesso anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel capoluogo per un periodo di tre anni.

Nei confronti di 2 di loro, residenti a Caltanissetta, ha, invece, emesso l’avviso orale a cambiare condotta.