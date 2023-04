Caltanissetta, cani poliziotto in visita a bimbi ricoverati al Sant’Elia

"I piccoli pazienti hanno così potuto partecipare al 171esimo anniversario della Polizia di Stato"

CALTANISSETTA – Gli agenti della questura di Caltanissetta con i cani poliziotto, al termine della celebrazione del 171esimo anniversario della Polizia di Stato al teatro Regina Margherita, si sono recati al reparto di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale Sant’Elia dove hanno incontrato i bambini ricoverati e il personale sanitario.

“I piccoli pazienti, ai quali giovedì scorso erano state donate le uova di Pasqua – scrive la questura in una nota – hanno così potuto partecipare al nostro anniversario”.

I bambini hanno passato un po’ di tempo in compagnia dei cani poliziotto che, facendosi abbracciare e accarezzare, non hanno fatto mancare il loro affetto. Qualche ora prima lo stesso è avvenuto in piazza Garibaldi con i bambini entusiasti della presenza dei poliziotti a quattro zampe per le vie del centro storico.