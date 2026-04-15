L'operazione della polizia

CALTANISSETTA – La polizia ha arrestato a Caltanissetta un sessantaduenne in flagranza di reato per tentato omicidio ed è stato denunciato per possesso illegale di un fucile. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe esploso due colpi di arma da fuoco contro un vicino di casa, ferendolo al fianco destro.

Secondo il 62enne si sarebbe difeso dal vicino che, a suo dire, si era presentato davanti la sua abitazione ubriaco e, armato di bastone, aveva danneggiato lunotto termico e finestrini della sua autovettura, poi aveva infranto i vetri di una porta finestra e si era introdotto in casa.

Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico. La vittima, che si trova ricoverata in ospedale con trenta giorni di prognosi, è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento e violazione di domicilio.