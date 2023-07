Caltanissetta, nascondeva mezzo chilo di cocaina in cantina: arrestato

Gli agenti hanno sequestrato anche 75mila euro in contanti

CALTANISSETTA – La Squadra Mobile, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo per detenzione di mezzo chilogrammo di cocaina, sequestrando contestualmente oltre 75mila euro di banconote in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

I controlli

I poliziotti dell’antidroga nel corso dei servizi svolti nel capoluogo nisseno, nei giorni scorsi, hanno notato un uomo, noto agli uffici di polizia, che accedeva più volte nel corso del giorno all’interno di una cantina di un immobile del centro storico nonostante non fosse lì residente.

Di seguito alla perquisizione eseguita dagli agenti all’interno dell’immobile sono state trovati e sequestrati 500 grammi di cocaina e 75mila euro in banconote di diverso taglio.

Le prime analisi operate dalla Polizia Scientifica sulla sostanza sequestrata hanno permesso di confermare che si tratterebbe di cocaina.

L’arresto

Al termine del controllo l’uomo è stato condotto in carcere e il denaro è stato versato su un conto deposito del fondo unico di giustizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ieri ha convalidato l’arresto dell’uomo e il sequestro della sostanza e dei soldi.