Caltanissetta, l’opposizione: “Quasi mezzo milione per lo staff di Tesauro”

La denuncia di 5 esponenti politici

CALTANISSETTA – Poco più di 226 mila euro per quest’anno, quasi mezzo milione dal prossimo anno. È la spesa per le otto persone che dovrebbero comporre lo staff del presidente del libero consorzio di Caltanissetta, secondo quanto rivelano i consiglieri di opposizione Annalisa Petitto, Rosario Carapezza, Gioacchino Comparato, Antonio Cuvato e Basilio Martino.

Caltanissetta, l’attacco dell’opposizione

“È il primo atto politico che il presidente Walter Tesauro porta all’approvazione del consiglio provinciale senza che neanche la sua maggioranza ne condivida l’impostazione e la sua approvazione al punto da disertare tanto la prima che la seconda convocazione della seduta consiliare di ieri. Siamo basiti – aggiungono i cinque consiglieri -“.

“L’ente è carente di moltissime figure tecniche – insistono i consiglieri – amministrative, dirigenziali e operative, i concorsi pubblici già banditi e pronti per essere espletati, sospesi prima delle elezioni, non sono stati ancora riattivati, e il primo e l’unico pensiero del presidente Tesauro è organizzare il suo ufficio staff con ben otto figure strapagate in beffa alle tante esigenze ed urgenze – concludono – degli altri settori del libero consorzio”.