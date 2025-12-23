Caltanissetta, tenta abusi su una studentessa 23enne: arrestato

Si tratta di un 32enne già noto alle forze dell'ordine

CALTANISSETTA – I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne maliano per violenza sessuale. Secondo l’accusa, l’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato da militari dell’Arma poco dopo avere tentato di abusare di una studentessa 23enne, che non conosceva, aggredendola mentre camminava da sola in una strada del centro della città.

La vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire e a chiedere aiuto a una pattuglia di carabinieri che era in servizio nella zona.

I militari dell’Arma dopo avere rassicurata hanno trovato il presunto autore della violenza nelle vicinanze del luogo dell’aggressione e lo hanno arrestato e portato in carcere. Il Gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto e ha disposto la scarcerazione dell’indagato con divieto di dimora nel capoluogo Nisseno.