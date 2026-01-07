Camastra, Csa-Cisal: “Ok da Roma alla dotazione organica del Comune”

Lo Re: "Grande risultato"

CAMASTRA (AG) – “Il comune di Camastra ha rispettato tutti i parametri previsti per legge e la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha approvato la rideterminazione della dotazione organica. Come Csa-Cisal non possiamo che dirci soddisfatti del lavoro svolto dal sindaco Dario Gaglio, dall’amministrazione comunale, dal segretario generale Pietro Librici e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto”. Lo dice Vincenzo Lo Re, segretario provinciale del sindacato Csa-Cisal.

“L’approvazione rappresenta il risultato di un dialogo complesso e costante tra l’amministrazione e i sindacati, volto a tutelare i lavoratori e a garantire servizi essenziali alla comunità – continua Lo Re -. Un passo importante verso la stabilità occupazionale. La riorganizzazione non solo assicura la continuità dei servizi, ma testimonia anche la capacità dell’amministrazione di gestire le risorse umane in modo efficace e sostenibile”.

“Questo risultato è frutto di un articolato percorso tecnico-amministrativo che ha permesso di individuare soluzioni interpretative spesso poco esplorate, compatibili con i vincoli stringenti imposti agli enti in dissesto in materia di personale. L’approvazione segna il culmine di un’istruttoria complessa e di un dialogo costante tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, finalizzato alla tutela dei livelli occupazionali e alla continuità dei servizi essenziali per la comunità”.

“Esprimiamo soddisfazione per gli obiettivi raggiunti – conclude -. Dopo anni, siamo riusciti a portare a termine la contrattazione che prevede il riconoscimento delle varie indennità ai dipendenti, l’avvio delle condizioni per le progressioni economiche orizzontali e una riorganizzazione degli uffici orientata all’efficienza e alla qualità dei servizi ai cittadini, mantenendo un dialogo costruttivo per affrontare le sfide future”.