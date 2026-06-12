Cambiamenti climatici, Tantillo: “I Comuni non possono essere lasciati soli”

A Roma la Conferenza nazionale Anci

ROMA – La gestione delle risorse idriche, la prevenzione del rischio idrogeologico e il ruolo degli enti locali di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici sono stati al centro della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli Comunali ANCI dal titolo “Comuni Italiani – Pianeta Acqua”, che si è svolta oggi in Campidoglio.

L’iniziativa è stata presieduta da Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale di Palermo, e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali nazionali e locali.

Nel corso della mattinata è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra ANCI e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (AUBAC), alla presenza del presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, e del segretario generale dell’Autorità di bacino, Marco Casini. L’accordo punta a fornire supporto tecnico ai 901 Comuni ricadenti nel distretto per le attività di pianificazione territoriale, la mitigazione del rischio idrogeologico e i processi di transizione digitale.

“A quindici anni dal referendum che vide gli italiani scegliere la gestione pubblica dell’acqua – ha dichiarato Tantillo – riaffermiamo che l’acqua è un bene comune essenziale. Di fronte ai cambiamenti climatici e ai numerosi fattori di rischio per la qualità e la disponibilità della risorsa idrica, i Comuni sono in prima linea ma non possono essere lasciati soli”.

Il presidente della Conferenza nazionale dei Consigli comunali ha inoltre rilanciato l’iniziativa “Pianeta Acqua”, invitando i Consigli comunali italiani ad adottare un apposito ordine del giorno ispirato ai principi del Blue Deal europeo.

“La firma del protocollo ANCI-AUBAC rappresenta un passaggio importante – ha aggiunto Tantillo – perché traduce in azioni concrete il sostegno alle amministrazioni locali. Proteggere l’acqua significa proteggere le nostre comunità e il nostro futuro”.

Nel suo intervento, Tantillo ha infine ringraziato il presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, la vicepresidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, Marco Casini, Luigi Fiorentino, Francesca Greco e Valerio Rossi Albertini per il contributo offerto ai lavori della conferenza, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale e il ruolo operativo svolto dall’ANCI a supporto dei Comuni italiani.