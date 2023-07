Camera, approvato l’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative

Varchi: "Restituire dignità a questi professionisti“

Via libera dalla Camera alla proposta di legge unitaria in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Il testo approvato a Montecitorio, con 255 voti a favore, nessun contrario e 13 astenuti, è il risultato del prezioso lavoro di sintesi svolto in Commissione, oltre che un riconoscimento importantissimo per due figure professionali tanto rilevanti quanto scarsamente riconosciute e ancor meno inquadrate giuridicamente.

“Restituire dignità a questi professionisti è una battaglia che abbiamo iniziato nella scorsa legislatura e che oggi è stata condivisa non solo dalle forze di maggioranza, ma anche dall’opposizione. Professionisti valorizzati e tutelati costituiscono una garanzia per l’utenza – Lo dichiara il parlamentare nazionale di Fratelli di Italia, Carolina Varchi, primo firmatario della norma a lungo attesa – Valorizzare il lavoro dei pedagogisti significa attivare un meccanismo di prevenzione per reati frutto di disturbi comportamentali che generano grande allarme sociale. Questo governo e questa maggioranza intendono scommettere e investire sul futuro, che è anche educazione, perché educare significa costruire il presente pensando al futuro, di cui l’educazione ne è presupposto e garanzia”.

Una regolamentazione dei compiti, degli ambiti di intervento e delle figure professionali operanti in campo pedagogico ed educativo ed ancora il riconoscimento dello stato giuridico dei professionisti che esercitano e la loro organizzazione in ordini professionali, accanto alla definizione del quadro normativo di tale attività, sono soltanto alcuni dei capisaldi contenuti nella proposta di legge approvata.

Il riconoscimento pubblico delle professionalità del pedagogista e dell’educatore socio pedagogico, poco conosciute e spesso erroneamente accostate ad attività professionali affini, colma un vuoto normativo che attualmente non garantisce alla società e ai cittadini di beneficiare delle prestazioni professionali specializzate per il trattamento dei problemi educativi e formativi.