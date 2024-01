La Camera dei deputati assume, serve il diploma: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 26 febbraio 2024 per candidarsi

ROMA – La Camera dei deputati assume. È stato bandito un concorso per 100 posti di assistente parlamentare. C’è tempo fino al 26 febbraio 2024 per candidarsi.

La Camera dei deputati assume, i requisiti

Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore a 40 anni;

idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell’assistente parlamentare; a tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all’80%; funzione deambulatoria che non comporti l’ausilio di presidi ortopedici; normale funzionalità degli arti superiori;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18.00 (ora italiana) del 26 febbraio 2024. Bisogna collegarsi al sito istituzionale della Camera dei deputati e cercare il relativo bando. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

