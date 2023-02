Camera di Commercio Palermo Enna, Schifani nomina i componenti NOMI

Il decreto del presidente della Regione che elenca nomi e rappresentanze dei 25 nuovi consiglieri

2' DI LETTURA

PALERMO – Via libera al nuovo consiglio della Camera di commercio di Palermo ed Enna. A deciderlo è il decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, che elenca nomi e rappresentanze dei 25 nuovi consiglieri.

All’agricoltura vanno due seggi: Giovanni Fatta (agricoltura imprese Coldiretti Enna e Palermo, Upa Confagricoltura Palermo) e Lucio Prisco Sorbo (agricoltura piccole imprese Coldiretti Enna e Palermo – Upa Confagricoltura Palermo); 3 seggi all’artigianato, tutti in rappresentanza di Casa Artigiani di Palermo, Cda di Enna, Confartigianato di Palermo ed Enna: Giuseppe la Vecchia, Maria Grazia Bonsignore, Angela Maccarrone; al commercio vanno 6 seggi, di cui uno per le piccole e medie imprese: Alessandro Dagnino e Fabio Gioia in rappresentanza di Confcommercio Palermo, Giuseppe Cità, Nunzio Reina e Francesca Costa per Cna Palermo, Confartigianato di Palermo ed Enna, Confesercenti Palermo ed Enna, Casa Artigiani Palermo, Cidec Palermo, Sicindustria Palermo, Salvatore Bivona per il commercio piccole imprese di Cidec Palermo, Confesercenti Palermo e Sicindustria Palermo; la Cooperazione ottiene 1 seggio: Cesare Arangio (Confcooperative Palermo e Lega Coop Palermo); due seggi all’industria: Alessandro Albanese (Sicindustria Palermo e Ance Palermo) e Angela Pisciotta (industria piccole imprese di Sicindustria Palermo e Ance Palermo); Alla Pesca va un seggio: Patrizia Di Dio (Confcommercio Palermo); un seggio al turismo: Massimiliano Lombardo (Cidec, Confesercenti e Sicindustria Palermo); un seggio a trasporti e spedizioni: Antonino Russo (Asstra Sicilia, Casa Artigiani e Cidec di Palermo, Cda Enna, Confartigianato e Sicindustria Palermo); un seggio al credito e assicurazioni: Giovanni Tusa (Abi e Ania); tre seggi ai servizi alle imprese: Claudio Calò, Andrea Peria Giaconia, Ciborio Gulino, tutti in rappresentanza di Sicindustria, Cidec, Confesercenti, Legacoop, Anec Palermo, Cda di Palermo ed Enna; un seggio ai servizi alla persona: Maurizio Pucceri (Casa Artigiani, Cidec di Palermo, Cda Enna e Palermo, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti e Sicindustria di Palermo); un seggio alle organizzazioni sindacali Cgil Palermo, Cisl Palermo, Enna, Agrigento e Caltanissetta: Alfio Maurizio La Rosa; un seggio alle associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc e Federconsumatori di Palermo: Luigi Ciotta; un seggio per i liberi professionisti: Nicolò La Barbera (consulta per le libere professioni).

Il nuovo consiglio si insedierà dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto presidenziale e procederà alla nomina del presidente della giunta camerale che amministrerà l’ente per i prossimi cinque anni, con una squadra composta da altri sette membri