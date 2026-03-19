 Camion in panne sulla Palermo-Catania: code per diversi chilometri
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Camion in avaria sull’autostrada Palermo-Catania: traffico paralizzato

E' successo all'altezza dello svincolo di Villabate
I SOCCORSI
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1 min di lettura

PALERMO – Lunghe code sull’autostrada A/19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Villabate. In seguito a un guasto ai freni il conducente di un mezzo pesante ha arrestato la sua corsa al centro della carreggiata.

L’intervento della Polstrada

Le prime segnalazioni alla polizia stradale parlavano di un incidente, ma gli agenti si sono recati poco dopo sul posto e hanno accertato che si tratta di un camion andato in avaria e che non ci sono altri mezzi coinvolti.

Code per chilometri

Sul posto, oltre alla Polstrada, anche le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità. In pochi minuti il traffico è andato in tilt sulla carreggiata in direzione Catania, con lunghe code all’ingresso dell’autostrada, a partire dall’ex rotonda Oreto. 

In corso l’intervento per la rimozione del mezzo pesante, poi l’area sarà messa in sicurezza. “Le squadre sono al lavoro per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”, precisa l’Anas.

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